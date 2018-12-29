Российское эмбарго может отразиться на экспорте трансформаторов, бумаги и обоев из Украины

Введенное РФ эмбарго на поставки украинских товаров больше всего может отразиться на поставках трансформаторов, бумаги, картона и обоев.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, объем экспорта подпавших под действие торгового запрета обоев в денежном эквиваленте составил за январь-октябрь текущего года $61,3 млн, двигателей и генераторов согласно указанным в постановлении РФ кодам Украина поставила на $45,8 млн, трансформаторов – на $38 млн, бумаги – на $27 млн.

Экспорт щебня, который также подпал под запрет, за данный период достиг $20,7 млн.

Самое большое количество товаров в списке запрещенных к поставкам в РФ относится к товарному коду "реакторы ядерные, котлы и машины", экспорт по которому в январе-октябре 2018 года составил в денежном выражении $442,356 млн, указывает Госстат. Однако экспорт по конкретным позициям значительно меньше.

В перечне запрещенных к поставкам товаров, в частности, значится позиция "турбины на водяном пару (за исключением частей турбин)", однако по итогам 10 месяцев 2018 года Украина не поставляла таких турбин, а экспорт по исключенной позиции "части турбин" в денежном выражении составил $7 млн.

То же касается позиции "машины для смешивания минеральных веществ с битумом", общий экспорт которых за указанный период достиг $32,8 млн, тогда как по товарам, подпадающим под эмбарго, объем поставок достиг $10,7 млн.

Экспорт электрических проводников на напряжение не более 1 тыс. В, при исключении ряда кодов, составил за указанный период $10,7 млн.

Экспорт тракторов, товарные коды которых также попали под эмбарго, составил $5 млн, прицепов и полуприцепов – $3,2 млн.

По некоторым товарным позициям, которые попали под торговый запрет, украинский экспорт за указанный период был ничтожно мал. Поставки в Россию пшеницы в денежном эквиваленте составили $200, шоколада и какаосодержащих продуктов - $1,3 тыс., энергогенераторных установок - $0,7 тыс.

Суммарно в Минэкономразвития РФ оценили возможное влияние введенного в субботу эмбарго в $510 млн.

Как сообщалось, Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр. Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.