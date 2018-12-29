Экономика

17:40 29.12.2018

"Фокстрот" в 2019 г. намерена вложить до 360 млн грн в обновление сети

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"Фокстрот" в 2019 г. намерена вложить до 360 млн грн в обновление сети

Группа компаний (ГК) "Фокстрот" (Киев) планирует в 2019 году переформатировать около 60 магазинов сети бытовой техники и электроники (БТиЭ) "Фокстрот. Техника для дома", сообщил руководитель ГК "Фокстрот", глава наблюдательного совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий.

"В следующем году мы планируем переформатировать порядка 60 магазинов, стоимость "переформата" одного магазина – 4-6 млн грн (в целом 240-360 млн грн – ИФ)", - сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" В.Маковецкий.

По его словам, сеть планирует в 2019 году открыть порядка 10-20 новых магазинов, но это, в основном, будет релокация, поэтому в целом сеть не будет расширяться, или расширяться несущественно.

"Мы считаем, что магазинов у нас достаточно – 162 магазина в Украине. Какую-то часть из них, в первую очередь, малоэффективные магазины, закроем, вместо них будем открывать точки в новых современных торговых центрах, то есть, идти путем стандартного развития торговой сети… Намного больше инвестиций будет направлено на обновление сети: это будет инвестиция в новые форматы: новое оборудование, новые вывески, новые технологии продаж и т.д", - сказал глава набсовета сети "Фокстрот".

По данным пресс-службы компании, с марта и по декабрь 2018 года "Фокстрот" открыл "с нуля" 15 новых магазинов в Украине, сделав акцент на флагманах, и обновил еще 15 супермаркетов.

"Средняя площадь торгового зала в новом формате составила 811 кв. м, что позволяет достойно представить всю линейку ассортимента товаров от крупногабаритной и встроенной техники до мелких и сопутствующих товаров", - отмечается в пресс-релизе.

Сеть "Фокстрот. Техника для дома" насчитывает 162 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 153 тыс. кв. м.

Компания развивает три собственные торговые марки – Bravis, Delfa и LeChef.

По данным на официальном сайте, в компании работает более 5 тыс. сотрудников.

ООО "ГК "Фокстрот" зарегистрировано в 2004 году.

ГК "Фокстрот" развивает торговые марки "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

Уставный капитал компании составляет 160 млн грн.


Полный текст эксклюзивного интервью В.Маковецкого будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #фокстрот #инвестиции #бытовая_техника
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