"Фокстрот" планирует вдвое увеличить онлайн-продажи

Сеть бытовой техники и электроники (БТиЭ) "Фокстрот. Техника для дома", которую развивает группа компаний (ГК) "Фокстрот" (Киев), разрабатывает новую интернет-платформу и рассчитывает увеличить долю онлайн-продаж минимум до 20%, сообщил руководитель ГК "Фокстрот", глава наблюдательного совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий.

"Компания приняла решение об инвестировании больших средств в современную онлайн-платформу, одного из лидеров этого сегмента в мире – SAP. Это довольно большие инвестиции, которые помогут нам перестроить технологию продаж, интерфейс общения с потребителем, и надеемся, нам удастся усилить позиции в онлайн-продажах. Мы планируем, минимум, в два раза увеличить продажи в этом сегменте", - сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" В.Маковецкий.

Он не назвал сумму инвестиций в разработку новой интернет-платформы, однако отметил, что сейчас доля онлайн-продаж сети "Фокстрот" составляет порядка 10%.

По словам В.Маковецкого, компания видит большие перспективы развития многоканальных продаж.

"Должен заметить, что "Фокстрот" также развивает многоканальные продажи: Потребитель может приобрести товар на нашем веб-сайте, в ближайшем магазине, или заказать доставку прямо до двери – из сайта или магазина с помощью электронного каталога, получив при этом еще и квалифицированную консультацию. Вижу, что такую же модель развивают Comfy и "Эльдорадо". Мы понимаем большие перспективы этого рынка", - резюмировал он.

По данным "Фокстрот", количество посещений интернет-магазина в 2017 году достигло в пиковые месяцы 6,5 млн пользователей.

Сеть "Фокстрот. Техника для дома" насчитывает 162 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 153 тыс. кв. м.

ГК "Фоктсрот" развивает три собственные торговые марки – Bravis, Delfa и LeChef.

По данным на официальном сайте, в компании работает более 5 тыс. сотрудников.

ООО "ГК "Фокстрот" зарегистрировано в 2004 году.

ГК "Фокстрот" развивает торговые марки "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

Уставный капитал компании составляет 160 млн грн.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Маковецкого будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"