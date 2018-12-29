"Укрзализныця" в январе начнет переговоры о продлении до Таллина маршрута поезда Киев-Рига

"Укрзализныця" в новом году начнет переговоры с эстонской железнодорожной компанией Eesti Raudtee о продлении до Таллинна поезда Киев - Рига.

Переговоры планировалось начать в декабре, но были отложены. Теперь представители Eesti Raudtee и "Укрзализныци" встретятся 17 января, сообщила пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Еженедельный поезд Киев – Минск – Вильнюс - Рига был запущен 28 сентября 2018 года. В конце ноября "Укрзализныця" сообщала, что рентабельность маршрута Киев - Рига почти нулевая, однако он только открылся, поэтому можно считать запуск поезда успешным.

По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2,100 тыс. пассажиров, из них 1 тыс. - в Литву или из Литвы, 950 - в Латвию или из Латвии.