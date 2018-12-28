Экономика

17:31 28.12.2018

ОСМД вынуждены заключать договора на поставку э/э по ценам для коммерческих потребителей, что ведет к удорожанию услуг

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ОСМД вынуждены заключать договора на поставку э/э по ценам для коммерческих потребителей, что ведет к удорожанию услуг

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) вынуждены заключать договора на поставку электроэнергии по ценам, применяемым к коммерческим потребителям второго класса, а не населения.

Как сообщили "Энергореформе" в ОСМД "Сырецкий бояр" (Киев), объединение подписало договор с компанией "ДТЭК Киевские электросети", к которому прилагалось коммерческое предложение для небытового потребителя без дополнения №2, где, как указано в договоре, должна содержаться цена и другая информация. "Ожидаем, что в свете недавнего решения НКРЭКУ к нам будет применяться тариф для потребителей 2-го класса. Из-за этого придется повысить взносы жильцов на содержание", - заявили в ОСМД.

Таким образом, стоимость э/э для ОСМД возрастает с 1 января 2019 года до 2,32 грн за кВт-ч.

Как отметили в ОСМД "Четыре сезона" (Киев), объединение подписало с ООО "ДТЭК Киевские электросети" типовой договор, но направило поставщику письмо с просьбой корректировки коммерческого предложения до уровня бытового потребителя.

Некоторые объединения подписывают договор на условии предоплаты, некоторые – нет.

Подобная ситуация происходит и в других городах. В связи с этим руководители ОСМД накануне завершения года и начала работы розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019 года находятся в замешательстве.

Как пояснила начальник отдела по работе с договорами департамента клиентских операций ДТЭК "Киевские электрические сети" Лилия Чернявская на совещании в Печерской райгосадминистрации Киева 26 декабря, ОСМД с присоединенной мощностью до 150 кВ имеют право присоединиться к публичному договору на поставку э/э поставщиком универсальных услуг (которым в Киеве являются "ДТЭК Киевские электрические сети").

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением № 2010 от 21 декабря уточнила понятие "население", используемое для определения категории потребителей, которые имеют право рассчитываться за э/э по установленным для населения ценам. Понятие дополнено словосочетанием "бытовые потребители", в связи с чем возник вопрос о том, по каким тарифам следует продавать э/э, используемую для обслуживания мест общего пользования (МОП) многоквартирных домов. Газета "Урядовый курьер" опубликовала постановление 27 декабря.

Вместе с тем, статья 22 закона "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" предусматривает, в частности, что э/э такими потребителями оплачивается по установленной для населения цене (кроме части услуг, оплачиваемой собственниками нежилых помещений).

Закон "О рынке электроэнергии" к бытовым потребителям относит, в частности коллективных бытовых потребителей, которые рассчитываются по показателям общего счетчика за э/э, потребленную для собственных бытовых нужд.

Как ожидается, в субботу 29 декабря в НКРЭКУ состоится совещание, на котором регулятор предоставит разъяснение относительно возможных путей урегулирования ситуации.

Теги: #договоры #электроэнергия #осмд
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