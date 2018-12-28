Экономика

16:16 28.12.2018

Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование

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Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование

Потребительские настроения украинцев в ноябре 2018 года после существенного ухудшения в предыдущем месяце улучшились на 2,9 пункта - до 59,8 п. по 200-балльной шкале, при этом почти все составляющие соответствующего индекса показали положительную динамику, свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

В то же время этот показатель на 3,4 пункта ниже по сравнению с ноябрем 2017 года, отмечается в исследовании.

"Продолжилась тенденция к снижению уровня девальвационных ожиданий. Существенно улучшились ожидания будущих изменений личного дохода относительно октября. В то же время индекс потребительских настроений в октябре-ноябре остается ниже среднего уровня за третий квартал, что свидетельствует о замедлении роста потребления", – комментируют аналитики компании.

Более всего вырос индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет – на 4,9 п., до 69,3 п.

Рост также коснулся индекса ожидаемых изменений материального состояния, который возрос в ноябре на 3,5 пункта – до 58,6 п. Также на 3,5 п. вырос в прошлом месяце индекс экономических ожиданий, достигнув 61 п.

Настроения потребителей относительно стабильности национальной валюты также несколько улучшились в ноябре – показатель ожиданий курсовых изменений в ближайшие три месяца сократился на 2,6 п. - до 159,6 п., указывается в материалах исследования.

Вслед за ним также на 2,6 п. вырос индекс целесообразности крупных покупок, установившийся на показателе 67,9 п., отмечают в GfK Ukraine.

Украинцы в ноябре также проявили оптимизм в отношении развития экономики в течение ближайшего года – этот показатель вырос на 2,2 п. и достиг 55,1 п.

В целом индекс текущего материального положения увеличился на 2 п. – до 58 п., свидетельствуют данные исследования.

Положительные изменения показал также индекс инфляционных ожиданий, снизившийся на 1,2 п. – до 189,1 п.

Негативная динамика коснулась только индекса ожидаемой динамики безработицы, который по сравнению с октябрем увеличился на 1,2 пункта – до 137,5 п.

Как сообщалось, потребнастроения украинцев в октябре откатились к уровню начала 2018 года, причем негативная тенденция коснулась всех показателей, кроме курсовых ожиданий. Так, индекс потребнастроений в октябре сократился по сравнению с сентябрем-2018 на 5,7 п. - до 56,9 п.

GfK Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

Теги: #gfk_ukraine #украина #потребнастроения
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