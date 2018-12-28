Минрегион Украины вводит новые строительные нормы для повышения качества дорожного покрытия

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит новые требования к проектированию дорог с асфальтобетонным покрытием для повышения их качества и долговечности, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в отраслевые строительные нормы (ОСН).

"Мы разработали новый документ – отраслевые строительные нормы, в которых прописали использование современных решений и технологий для проектирования более качественных автомобильных дорог", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

По его словам, на сегодняшний день при проектировании покрытия на дорогах учитываются не все факторы, влияющие на их качество и долговечность.

По информации пресс-службы, в новых нормах пропишут требования к минимальной прочности грунта и его укрепления, параметры нагрузки на грунт для большегрузного транспорта и дополнительные требования к упругости основания под асфальтобетоном. Кроме того, ОСН предусматривает более корректный расчет возможных сдвигов грунта и обязательное размещение уступов для соединения дорожных полотен при расширении дорог.

По оценкам экспертов, данные изменения поспособствуют повышению срока службы дорожного покрытия в среднем на 15-20% и вдвое снизят шансы появления трещин, говорится в сообщении.

ОСН касаются проектирования нового строительства, реконструкции или капитального ремонта дорог общего пользования.