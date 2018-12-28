Киев разрабатывает инвестплан для привлечения $100 млн на модернизацию ТЭК

Киев совместно с USAID, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC разрабатывает инвестиционный план для привлечения $100 млн на проект модернизации теплоэнергетического комплекса (ТЭК) в рамках подписанного ранее меморандума, сообщила пресс-служба КГГА в пятницу.

"Надеемся, что в ближайшие два-три месяца партнеры смогут определиться с первоочередным инвестиционным планом: определят наиболее уязвимые места, которые дадут наибольшую эффективность с точки зрения вложенных инвестиций. В 2019-м планируем подписать первое кредитное соглашение", – цитирует пресс-служба замдиректора представительства ЕБРР в Украине Марину Петрову.

По ее словам, партнеры планируют реализовать два проекта: первый – по привлечению $100 млн на первоочередное обновление ТЭК, второй – долгосрочная глобальная программа по комплексной модернизации системы. "После отработки плана развития компании (КП "Киевтеплоэнерго" – ИФ) будет обсуждаться вопрос долгосрочного партнерства", – добавила она.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев также отметил, что для модернизации ТЭК столицы нужны инвестиции в размере $1 млрд. "Город планирует системно продвигаться в направлении их привлечения", – подчеркнул он.

Как сообщалось, городской голова Киева Виталий Кличко, КП "Киевтеплоэнерго" и международные партнеры - USAID, ЕБРР и IFC – подписали меморандум о развитии теплоэнергетического комплекса. Документ предусматривает международное сотрудничество по модернизации и развитию ТЭК столицы.

В рамках документа планируется также оптимизировать организационную и управленческую структуры "Киевтеплоэнерго", а также создать наблюдательный совет, который обеспечит прозрачность деятельности компании и подготовит ее к привлечению частных инвестиций.