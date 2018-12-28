Экономика

13:17 28.12.2018

НКРЭКУ рекомендовала "Укринтерэнерго" внести изменения в коммерческое предложение

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НКРЭКУ рекомендовала "Укринтерэнерго" внести изменения в коммерческое предложение

 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендовала ГП "Укринтерэнерго", которого Кабинет министров определил поставщиком "последней надежды" (ПОН), внести изменения в коммерческое предложение в части расчета потребителей за э/э по фактическим показателям счетчиков.

Данную рекомендацию регулятор предоставил по итогам мониторинга части сайта "Укринтерэнерго", касающейся функций поставщика "последней надежды".

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"Внести изменения к изложенному коммерческому предложению по части порядка расчета за электрическую энергию по фактическим показателям средств коммерческого учета, а именно максимально согласовать порядок расчета потребителя с ПОН с порядком расчета ПОН с ГП "Энергорынок", – отмечает регулятор.

Кроме того, НКРЭКУ также потребовала от "Укринтерэнерго" устранить ряд недочетов, касающихся информирования потребителей о деятельности ПОН. В частности, в комиссии сочли необходимым изъять на сайте из соответствующих разделов о ПОН информацию, которая касается функций поставщика универсальных услуг, а также изъять ссылки на документы, в том числе законодательные, которые не вступили в силу, дополнить информацию относительно обязанностей ПОН.

Комиссия также рекомендовала "Укринтерэнерго" отдельно обозначить, что ПОН осуществляет поставку э/э с момента прекращения ее подачи предыдущим поставщиком, а заключение договора является безакцептным.

Как сообщалось, "Укринтерэнерго" опубликовало коммерческое предложение к договору. Согласно ему, договора с потребителями будут заключаться на условиях 100%-й предоплаты, которая должна быть внесена за пять банковских дней до начала расчетного периода. При превышении заявленного объема потребления более чем на 10% предусмотрен штраф в размере 1% использованного свыше 110% законтрактованного количества э/э.

В свою очередь глава НКРЭКУ заявила, что требование предоплаты от потребителей за электроэнергию не соответствует нормативно-правовой базе, принятой регулятором для перехода с 1 января на рынок э/э и заверила, что регулятор готовит методические рекомендации поставщику "последней надежды" относительно поставки э/э потребителям, которые к нему обратились.

Теги: #укринтерэнерго #нкрэку
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