Экономика

13:30 28.12.2018

Гройсман пока не видит голосов в Раде для принятия решения по введению накопительной пенсионной системы

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Гройсман пока не видит голосов в Раде для принятия решения по введению накопительной пенсионной системы

Премьер-министр Владимир Гройсман пока не видит необходимого количества голосов в Верховной Раде для принятия решения по введению второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

"Вообще, это вопрос не только и не столько пенсионной системы - это вопрос гарантий вкладов, частного инвестирования. Такой законопроект есть, идут дискуссии. Пока что объединение депутатских голосов для того, чтобы было принято необходимое решение, я не вижу", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, премьер считает, что накопительный уровень должен появиться, но тогда, когда это будет действительно гарантированно для тех, кто будет накапливать.

Что касается повышения пенсий в 2019 году, В.Гройсман сообщил, что 1 января будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров - это около 500 тыс. человек, и 1 марта - массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. "Он будет проведен из расчета 50% инфляции и 50% средней заработной платы. Это будет впервые автоматическая индексация, которая отныне будет ежегодной и не будет зависеть от чьих-то политических решений", - добавил он.

Премьер заявил, что следующая проблема, которая требует решения, - это повышение пенсии для людей с большим стажем, но невысоко зарплатой и, как результат, низкой пенсией.

"Но когда любую категорию начинаешь рассчитывать, видишь, что это десятки миллиардов гривень, которые нужно дополнительно найти, и это очень сложно. Поэтому я говорю всегда, что основой всех изменений должна быть сильная и открытая экономика", - подчеркнул В.Гройсман.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина.

Теги: #гройсман #реформа #рада #пенсия
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