"Киевоблэнерго" заключило договора на распределение э/э с 43 компаниями, предупреждает о мошенниках
Договора на распределение электроэнергии с ЧАО "Киевоблэнерго" по состоянию на 27 декабря 2018 года заключили 43 компании, сообщается на сайте компании
Вместе с тем "Киевоблэнерго" предостерегает потребителей от необдуманного выбора энергопоставщика, отмечая: многие коммерческие компании лишь получили соответствующую лицензию в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), но не имеют достаточного соответствующего опыта для качественных и долгосрочных поставок.
"Уже сегодня на рынке э/э начали появляться как не очень порядочные поставщики, так и откровенные мошенники, которые пользуются неосведомленностью, а иногда и чрезмерным желанием потребителей сэкономить", - отмечают в "Киевоблэнерго".
Первые демпингуют, а результатом будет низкое качество обслуживания. Вторые предлагают такие скидки на э/э, что в итоге ее конечная стоимость даже не обеспечит покрытие расходов на закупку в оптовом рынке, и это вызывает подозрения.
Схема работы компаний-мошенников строится по принципу "финансовой пирамиды" и заключается в подписании договоров на поставку с максимальным количеством потребителей, отмечает компании. Убыточная закупка э/э для одних покрывается за счет предоплаты для других, но долго длиться такое "сотрудничество" не может и закончится исчезновением такого поставщика и невыполненными обязательствами перед клиентами, поясняют энергетики.
"Поэтому при выборе нового поставщика э/э советуем качественно оценить риски и взвешенно принять решение", - подчеркивается в сообщении "Киевоблэнерго".
Как сообщалось, с 1 января 2019 начинает работать новый розничный рынок электроэнергии в соответствие с законом "О рынке электроэнергии". Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что Украина готова к его запуску: проведено полное отделение деятельности по распределению э/э от деятельности по поставке, комиссия выдала лицензии, установила все тарифы.
Перечень компаний, заключивших договора на поставку э/э с "Киевоблэнерго"
|1. ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
|2. ТОВ "Елєктрум"
|3. ТОВ "ЕК "Енолл"
|4. ТОВ "Енергозахід"
|5. ТОВ "ТЕК "Елком"
|6. ПАТ "ЕК "Барвінок"
|7. ТОВ "ЕК "Укренерговугілля"
|8. ТОВ "ЕК "АГРО-НВ"
|9. ТОВ "Одеська обласна ЕК"
|10. ДП "Енерготранссервіс"
|11. ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"
|12. ТОВ "Центр енергетичного моделювання"
|13. ПрАТ "МХП Еко Енерджи"
|14. ТОВ "Енергетичні-Рішення"
|15. ТОВ "Енергосервісплюс"
|16. ТОВ "Торгова електрична компанія"
|17. ДП "Профіт Хаб" ЧРТПП
|18. ТОВ "Форж ЕЗ"
|19. ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія"
|20. ТОВ "Енергопромсинтез"
|21.ТОВ "Енергопостачальник"
|22. ТОВ "ЕНЕРА"
|23. ТОВ "Вєк Технолоджі"
|24. ТОВ "Глобал Енерджі"
|25. ПП "Окко Контракт"
|26. ТОВ "Агенція Інвестиційного менеджменту"
|27. ТОВ "Рівненська обласна ЕК"
|28. ТОВ "Енерджі 365"
|29. ТОВ "СОВ ПЛЮС"
|30. ТОВ "Енерготрейд групп"
|31.ТОВ "АС"
|32. ТОВ "ТБФК "Кредо"
|33. ДП "НАЕК "Енергоатом"
|34. ТОВ "Чернівецька обласна ЕК"
|35. ТОВ "Українська енерготехнічна компанія"
|36. ТОВ "Клеймон"
|37. ТОВ "Газопостачальна компанія"Нафтогаз Україна"
|38. ТОВ "Енерджі трейдінг груп"
|39. ТОВ "Сфера регіон"
|40. ТОВ "Газ-Оіл групп"
|41. ТОВ "Київські енергетичні послуги"
|42. ТОВ "Прикарпатенерготрейд"
|43. ТОВ "Енерсвіт"
Данные: "Киевоблэнерго"