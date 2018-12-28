"Киевоблэнерго" заключило договора на распределение э/э с 43 компаниями, предупреждает о мошенниках

Договора на распределение электроэнергии с ЧАО "Киевоблэнерго" по состоянию на 27 декабря 2018 года заключили 43 компании, сообщается на сайте компании

Вместе с тем "Киевоблэнерго" предостерегает потребителей от необдуманного выбора энергопоставщика, отмечая: многие коммерческие компании лишь получили соответствующую лицензию в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), но не имеют достаточного соответствующего опыта для качественных и долгосрочных поставок.

"Уже сегодня на рынке э/э начали появляться как не очень порядочные поставщики, так и откровенные мошенники, которые пользуются неосведомленностью, а иногда и чрезмерным желанием потребителей сэкономить", - отмечают в "Киевоблэнерго".

Первые демпингуют, а результатом будет низкое качество обслуживания. Вторые предлагают такие скидки на э/э, что в итоге ее конечная стоимость даже не обеспечит покрытие расходов на закупку в оптовом рынке, и это вызывает подозрения.

Схема работы компаний-мошенников строится по принципу "финансовой пирамиды" и заключается в подписании договоров на поставку с максимальным количеством потребителей, отмечает компании. Убыточная закупка э/э для одних покрывается за счет предоплаты для других, но долго длиться такое "сотрудничество" не может и закончится исчезновением такого поставщика и невыполненными обязательствами перед клиентами, поясняют энергетики.

"Поэтому при выборе нового поставщика э/э советуем качественно оценить риски и взвешенно принять решение", - подчеркивается в сообщении "Киевоблэнерго".

Как сообщалось, с 1 января 2019 начинает работать новый розничный рынок электроэнергии в соответствие с законом "О рынке электроэнергии". Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что Украина готова к его запуску: проведено полное отделение деятельности по распределению э/э от деятельности по поставке, комиссия выдала лицензии, установила все тарифы.



Перечень компаний, заключивших договора на поставку э/э с "Киевоблэнерго"

1. ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" 2. ТОВ "Елєктрум" 3. ТОВ "ЕК "Енолл" 4. ТОВ "Енергозахід" 5. ТОВ "ТЕК "Елком" 6. ПАТ "ЕК "Барвінок" 7. ТОВ "ЕК "Укренерговугілля" 8. ТОВ "ЕК "АГРО-НВ" 9. ТОВ "Одеська обласна ЕК" 10. ДП "Енерготранссервіс" 11. ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" 12. ТОВ "Центр енергетичного моделювання" 13. ПрАТ "МХП Еко Енерджи" 14. ТОВ "Енергетичні-Рішення" 15. ТОВ "Енергосервісплюс" 16. ТОВ "Торгова електрична компанія" 17. ДП "Профіт Хаб" ЧРТПП 18. ТОВ "Форж ЕЗ" 19. ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" 20. ТОВ "Енергопромсинтез" 21.ТОВ "Енергопостачальник" 22. ТОВ "ЕНЕРА" 23. ТОВ "Вєк Технолоджі" 24. ТОВ "Глобал Енерджі" 25. ПП "Окко Контракт" 26. ТОВ "Агенція Інвестиційного менеджменту" 27. ТОВ "Рівненська обласна ЕК" 28. ТОВ "Енерджі 365" 29. ТОВ "СОВ ПЛЮС" 30. ТОВ "Енерготрейд групп" 31.ТОВ "АС" 32. ТОВ "ТБФК "Кредо" 33. ДП "НАЕК "Енергоатом" 34. ТОВ "Чернівецька обласна ЕК" 35. ТОВ "Українська енерготехнічна компанія" 36. ТОВ "Клеймон" 37. ТОВ "Газопостачальна компанія"Нафтогаз Україна" 38. ТОВ "Енерджі трейдінг груп" 39. ТОВ "Сфера регіон" 40. ТОВ "Газ-Оіл групп" 41. ТОВ "Київські енергетичні послуги" 42. ТОВ "Прикарпатенерготрейд" 43. ТОВ "Енерсвіт"

Данные: "Киевоблэнерго"