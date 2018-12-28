Экономика

12:08 28.12.2018

Многие государственные и коммунальные предприятия еще не заключили договора на поставку э/э

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Многие государственные и коммунальные предприятия еще не заключили договора на поставку э/э

По состоянию на 27 декабря 2018 года многие водоснабжающие предприятия, теплокоммунэнерго, другие государственные и коммунальные предприятия не имеют договоров на поставку электроэнергии, перспективы их заключения остаются неопределенными.

Как сообщил "Энергореформе" директор Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь, согласно его оценкам, около 95% водоканалов страны до настоящего времени не подписали договора с энергопоставщиками. По его данным, четыре крупных коммунальных водоканала – в Запорожье, Днепре, Николаеве и Киеве - воспользовались ст. 35 закона "О публичных закупках" о переговорной процедуре (которая позволяет заключить договор с избранным контрагентом после двух несостоявшихся тендеров) и получили возможность подписать соглашения.

В АО "Киевводоканал" "Энергореформе" подтвердили, что находятся в процессе заключения договора на поставку э/э с "ДТЭК Киевские электросети". "Днепрводоканал" планирует заключить документ с "Днепровскими энергетическими услугами" на 235 млн грн.

Договора имеют также арендующие коммунальную водоснабжающую инфраструктуру ООО "Белоцеркиввода" (Киевская обл.) и ООО "Инфоксводоканал" (Одесса).

Согласно оценкам участников рынка, заключить договора на поставку э/э по переговорной процедуре смогли всего 10% коммунальных и государственных предприятий.

По данным директора профильной ассоциации, никто из водоканалов не заключил договор с поставщиком "последней надежды" (госпредприятие "Укринтерэнерго") из-за требования о 100%-ной предоплате. "Кредиты никто не дает, а у местных властей сейчас нет средств, они могут появиться, в лучшем случае, в конце января", - говорит А.Шкинь.

Как отметил А.Шкинь, небольшие предприятия имеют возможность воспользоваться услугами предприятий универсальных услуг (ПУУ) на основе публичных договоров – отдельные площадки с присоединенной мощностью до 150 кВ имеют такое право. Однако пока сложно оценить, сколько участников рынка смогло решить проблему энергоснабжения в 2019 году таким образом.

"Среди руководства предприятий царит атмосфера непонимания, что будет дальше", - сказал директор профильной ассоциации, отметив, что вряд ли в зимний период будет осуществлено отключение энергоснабжение. Однако как решить проблему документального оформления поставок э/э коммунальщикам, пока не определено.

Предусмотренный законом "О рынке электроэнергии" двухлетний переходной период, в течение которого должны были быть проведены все подготовительные мероприятия, не позволил осуществить все необходимые действия, отметили в пресс-службе "Киевводоканала". Важные нормативно-правовые акты принимаются в последние недели и дни, содержание некоторых из них противоречиво, что угрожает стабильному функционированию отрасли критической инфраструктуры, - подчеркнули на предприятии.

Теги: #водоканалы #электроэнергия #договора
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