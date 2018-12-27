Экономика

18:39 27.12.2018

Нефть усилила падение в четверг, Brent подешевела до $52,7 за баррель

1 мин читать
Нефть усилила падение в четверг, Brent подешевела до $52,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в четверг после скачка в среду, на рынок продолжают оказывать давление опасения по поводу избытка предложения топлива на рынке.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 кв 27 декабря опустился на $1,77 (3,25%) - до $52,70 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,587 (3,42%) - до $44,64 за баррель.

В среду Brent взлетела на 7,9%, WTI - на 8,6%, однако обе марки завершают год снижением цены примерно на четверть на опасениях, что различные политические события приведут к снижению темпов роста мирового ВВП, и глобальная экономика просто не сможет переварить все поставляемые объемы нефти.

Пессимизм рынка не смогла изменить даже новая договоренность между странами ОПЕК и их партнерами о совместном сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива США. Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером. Эксперты в среднем ожидают сокращения товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Теги: #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть сдержанно дешевеет после максимального роста за 2 года в среду, Brent выше $54,2 за баррель

Цены на нефть продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

Brent стабилизировалась после падения в среду ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года

Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель

Президент ОПЕК: Если понадобится, сократим нефтедобычу сильнее

Цены на нефть ускорили падение, Brent опускалась ниже $55 за баррель впервые с 2017г

Нефть резко дешевеет после заседания ФРС, Brent опустилась до $56,2 за баррель

Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

Нефть продолжает падение , Brent опустилась до $58,8

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на $46,1, до $89

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина разрабатывает с ВБ проект активизации инвестиций в агросектор, с МФО обсуждает кредит "Укргазвыдобуванню"

Офис крупнейших налогоплательщиков в 2018г доначислил 15 млрд грн налогов по итогам проверок

Второй этап реформы ГФС предусматривает создание органа финансовых расследований – Маркарова

Украина получила EUR349,3 млн под гарантию МБРР - Минфин

Кабмин ввел услугу запрета регистрационных действий в Госреестре прав на недвижимость

Кабмин создал рабгруппу по реформе ГФС, утвердил концепцию реформы

Киев получит от международных доноров $100 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Требование поставщика "последней надежды" предоплаты за э/э не соответствуют нормативной базе – глава НКРЭКУ

Налог на безопасность для туристов вводит Турция с 1 января 2019 года, в АТОР этого не ожидали

"Укринтерэнерго" как поставщик "последней надежды" будет работать по 100%-й предоплате и штрафовать за превышение лимитов более чем на 10%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА