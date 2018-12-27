Экономика

18:06 27.12.2018

Украина разрабатывает с ВБ проект активизации инвестиций в агросектор, с МФО обсуждает кредит "Укргазвыдобуванню"

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Украина разрабатывает с ВБ проект активизации инвестиций в агросектор, с МФО обсуждает кредит "Укргазвыдобуванню"

 Власти Украины совместно со Всемирным банком (ВБ) разрабатывают проект активизации инвестиций в сельскохозяйственный сектор, сообщается в экспертном заключении к утвержденной Кабинетом министров в четверг концепции увеличения выборки кредитов международных финансовых организаций (МФО).

"…ведется совместная работа по подготовке системного проекта "Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины" с использованием нового финансового инструмента "Программа, ориентированная на результаты", - указывается в документе, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, власти Украины обсуждают с МФО возможность привлечения займов хозяйственными обществами, 100% акций которых принадлежит государству, и управление корпоративными правами которых осуществляет Кабмин (в частности, АО "Укргазвыдобування").

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в четверг одобрил концепцию увеличения выборки кредитов МФО в 2019 году в 1,5-2,5 раза.

Согласно документу, текущий портфель МФО состоит из 34 проектов общей стоимостью $2,4 млрд и EUR5,3 млрд грн, которые привлечены как заем государством под государственные гарантии.

Теги: #инвестиции #вб #агросектор #укргазвыдобування #мфо
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