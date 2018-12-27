Экономика

17:03 27.12.2018

Второй этап реформы ГФС предусматривает создание органа финансовых расследований – Маркарова

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Второй этап реформы ГФС предусматривает создание органа финансовых расследований – Маркарова

Создание органа финансовых расследований станет вторым этапом реформирования Государственной фискальной службы (ГФС) и потребует внесения изменений в законодательство, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Первый этап – создание Налоговой и Таможенной служб. Второй этап требует изменений в законодательство: это создание службы финансовых расследований, которая будет называться то ли СФР, то ли НБФБ, но главное - будет аналитическим и дееспособным органом", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Реформа ГФС на первом этапе возможна без законодательных изменений, уточнила О.Маркарова.

При этом министр финансов подчеркнула, что условия программы Международного валютного фонда не предусматривают создание такого органа по той или иной модели.

"Программа не фокусируется на деталях названия каждого органа. Главное, что мы разделяем философию изменений и верхнеуровневую концепцию того, как должна происходить реформа", – отметила О.Маркарова.


Полный текст интервью министра финансов Оксаны Маркаровой обнародован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #гфс #реформа #маркарова #минфин
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