Экономика

15:53 27.12.2018

Киев получит от международных доноров $100 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

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Киев получит от международных доноров $100 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

 Городской голова Киева Виталий Кличко, КП "Киевтеплоэнерго" и международные партнеры – USAID, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC – подписали Меморандум о развитии теплоэнергетического комплекса (ТЭК), в рамках которого Киев получит $100 млн.

Как сообщила пресс-служба КГГА в четверг, документ предусматривает международное сотрудничество по модернизации и развитию ТЭК столицы.

Согласно сообщению, в рамках меморандума планируется наработать промежуточный финансовый пакет – $100 млн, который обеспечит первоочередные работы по модернизации.

"Киев закладывает фундамент международного сотрудничества в модернизации и развитии теплоэнергетического комплекса города. Мы формируем план превращения "Киевтеплоэнерго" в компанию европейского уровня, которая будет предоставлять услуги высокого качества", – цитируется в сообщении городской голова Виталий Кличко.

В.Кличко подчеркнул, что город готов к преодолению возможных рисков и преград, учитывая несовершенство действующего законодательства и сложную ситуацию в сфере теплоэнергетики страны.

Директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси отметил, что США активно поддерживают создание надлежащего уровня энергобезопасности Киева.

"Мы активно сотрудничаем с украинской столицей. Для города будет очень непросто провести модернизацию теплоэнергетического комплекса. Но благодаря собранной команде нам удастся его трансформировать", – добавил он.

Как сообщалось, в рамках Меморандума планируется также оптимизировать организационную и управленческую структуры "Киевтеплоэнерго", а также создать наблюдательный совет, который обеспечит прозрачность деятельности предприятия и подготовит его к привлечению частных инвестиций.

Теги: #киев #ебрр #киевтеплоэнерго #тэк #ifc
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