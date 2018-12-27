Требование поставщика "последней надежды" предоплаты за э/э не соответствуют нормативной базе – глава НКРЭКУ

Требование ГП "Укринтерэнерго", которое является поставщиком "последней надежды", предоплаты от потребителей за электроэнергию не соответствует нормативно-правовой базе, принятой регулятором для перехода с 1 января на рынок э/э, подчеркнула глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы проанализировали данную ситуацию (коммерческое предложение "Укринтерэнерго" к договору – ИФ)… В настоящее время типовым договором поставщика "последней надежды" предусмотрено, что оплата за предоставленные услуги осуществляется через пять дней после выставления счета. Мы как регулятор считаем, что условия предоплаты на сегодня не соответствуют тем документам, которые были приняты регулятором", – сказала она.

О.Кривенко также добавила, что в настоящее время комиссия готовит методические рекомендации поставщику "последней надежды" относительно поставки э/э потребителям, которые к нему обратились.

"До конца рабочего дня они будут опубликованы на официальном веб-сайте регулятора и направлены письмом поставщику "последней надежды" с целью урегулирования данной ситуации", – добавила О.Кривенко.

Как сообщалось, "Укринтерэнерго", определенное Кабинетом министром поставщиком "последней надежды" (ПОН) электроэнергии на ближайшие два года ГП "Укринтерэнерго", опубликовало коммерческое предложение к договору. Согласно ему, договора с потребителями будут заключаться на условиях 100%-й предоплаты. Предоплата должна быть внесена за пять банковских дней до начала расчетного периода. При превышении заявленного объема потребления более чем на 10% предусмотрен штраф в размере 1% использованного свыше 110% законтрактованного количества э/э.

Согласно закону "О рынке электроэнергии", собственники локальных энергетических сетей (облэнерго) в течение 18 месяцев с момента вступления закона в силу (изначально – до 11 декабря 2018 года) должны были отделить деятельность по распределению э/э от деятельности по ее поставке. После этого, потребители (кроме бытовых и малых небытовых), которые получают э/э по регулируемому тарифу, до 11 декабря должны выбрать поставщика электроэнергии и подписать с ним договор.

В случае, если такой договор не был своевременно подписан потребителем (а также в случае, если поставщик не может выполнять обязательства по поставке э/э), поставку электроэнергии ему осуществляет поставщик "последней надежды" – юрлицо, которое при определенных законом условиях не имеет права отказать в подписании соглашения. Соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует потребителю поставку э/э в течение 90 дней. За этот период потребитель обязан определиться с поставщиком. По истечению обозначенного срока поставщик "последней надежды" прекращает снабжение э/э.