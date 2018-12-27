Экономика

14:27 27.12.2018

"Укринтерэнерго" как поставщик "последней надежды" будет работать по 100%-й предоплате и штрафовать за превышение лимитов более чем на 10%

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"Укринтерэнерго" как поставщик "последней надежды" будет работать по 100%-й предоплате и штрафовать за превышение лимитов более чем на 10%

"Укринтерэнерго", определенное Кабинетом министром поставщиком "последней надежды" (ПОН) электроэнергии на ближайшие два года, заключает договора с потребителями на условиях 100%-й предоплаты, свидетельствует размещенное на сайте госпредприятия коммерческое предложение к договору.

Предоплата должна быть внесена за пять банковских дней до начала расчетного периода. При превышении заявленного объема потребления более чем на 10% предусмотрен штраф в размере 1% использованного свыше 110% законтрактованного количества э/э.

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"Укринтерэнерго" подчеркивает, что осуществляет энергоснабжение лишь при условии заключенного договора и напоминает, что потребитель может пользоваться его услугами не более чем три месяца.

Цена на э/э ПОН состоит из трех составляющих: оптово-рыночная цена – 1,618 грн за кВт-ч, тариф ПОН – 0,486 грн за кВт-ч и тариф оператора распределения (зависит от класса напряжения). Таким образом, услуги ПОН могут стоить до 3,5 грн за кВт-ч.

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии", собственники локальных энергетических сетей (облэнерго) в течение 18 месяцев с момента вступления закона в силу (изначально – до 11 декабря 2018 года) должны были отделить деятельность по распределению э/э от деятельности по ее поставке. После этого, потребители (кроме бытовых и малых небытовых), которые получают э/э по регулируемому тарифу, до 11 декабря должны выбрать поставщика электроэнергии и подписать с ним договор.

В случае, если такой договор не был своевременно подписан потребителем (а также в случае, если поставщик не может выполнять обязательства по поставке э/э), поставку электроэнергии ему осуществляет поставщик "последней надежды" – юрлицо, которое при определенных законом условиях не имеет права отказать в подписании соглашения. Соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует потребителю поставку э/э в течение 90 дней. За этот период потребитель обязан определиться с поставщиком. По истечению обозначенного срока поставщик "последней надежды" прекращает снабжение э/э.

Теги: #электроэнергия #укринтерэнерго #потребители
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