Экономика

14:06 27.12.2018

Кабмин утвердил план мероприятий по синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E

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Кабмин утвердил план мероприятий по синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E

 Кабинет министров Украины на заседании в четверг утвердил план мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

План мероприятий предусматривает создание совместного блока регулирования ОЭС Украины и энергосистемы Молдовы, работу по обеспечению готовности тепловых электростанций к работе в ENTSO-E, организацию каналов связи для технологического управления ОЭС Украины, строительство воздушных линий и подстанций, сертификацию оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго"), переход на изолированную работу с энергоситемами стран, не входящих в ENTSO-E (РФ, Беларусь), привлечение международной технической помощи.

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В рамках плана, до 2021 года должны быть построены ЛЭП 330 кВ "Билецкая-Кураховская ТЭС", 330 кВ "Купянск-Кременская", ПС 330 кВ "Слобожанская" с заходами. Кроме того, до 2022 года планируется возобновить эксплуатацию ЛЭП 750 кВ "Южно-Украинская АЭС-Исакча", 220 кВ "Львов-Стрый".

Как сообщалось, в апреле 2018 года Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве и совместных действиях между профильными министерствами двух стран, направленных на обеспечение евроинтеграционных процессов по достижению возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.

В июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

Теги: #энергосистема #entso_e #оэс #кабмин
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