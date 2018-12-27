Экономика

13:37 27.12.2018

Кабмин утвердил финплан-2019 "Укргидроэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 1,8 млрд грн

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Кабмин утвердил финплан-2019 "Укргидроэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 1,8 млрд грн

 Кабинет министров Украины в четверг утвердил финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" (УГЭ) на 2019 год с ожидаемой чистой прибылью 1,814 млрд грн, что в 1,9 раза меньше ожидаемого аналогичного показателя в 2018 году (3,436 млрд грн).

Чистый доход "Укргидроэнерго" в 2019 году планируется в объеме 5,99 млрд грн, что на 23,8% меньше ожидаемого в 2018-м (7,859 млрд грн), валовая прибыль – 2,83 млрд грн, что в 1,7 раза ниже ожидаемой в текущем году (4,722 млрд грн), EBITDA – 3,264 млрд грн, что на 34,3% меньше ожидаемой в 2018 году (4,965 млрд грн).

Капитальные инвестиции компании на 2019 год запланированы в объеме 3,063 млрд грн, что на 11,4% меньше ожидаемых в 2018-м (3,456 млрд грн). В т.ч. вторая очередь реконструкции ГЭС – 1,856 млрд грн, завершение строительства первой очереди Днестровской ГАЭС – 0,153 млрд грн, строительство второй очереди ДнГАЭС (4-й гидроагрегат) – 0,693 млрд грн, проект строительства Каневской ГАЭС – 0,037 млрд грн, Каховской ГЭС-2 – 0,058 млрд грн, создание системы антитеррористической защиты – 0,073 млрд грн.

Среднемесячные расходы на оплату члена наблюдательного совета УГЭ на 2019 год должны составить 128,4 тыс. грн, руководителя – 413,5 тыс. грн (в 2018 – 324,7 тыс. грн).

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

Теги: #укргидроэнерго #финплан #кабмин
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