Кабмин с 1 января 2019г вводит монетизацию жилищных субсидий

Кабинет министров Украины на заседании в четверг принял постановление, которым с 1 января 2019 года вводится новый порядок предоставления жилищных субсидий населению - в денежной форме.

"Сегодня мы должны сделать еще один важный шаг по усовершенствованию системы предоставления жилищных субсидий населению, а именно – перейти от жилищных субсидий предприятиям к выплате их непосредственно гражданам в денежной форме. Это прямая норма закона "О жилищно-коммунальных услугах", принятого Верховной Радой в 2017 году", - сказал министр социальной политики Андрей Рева во время заседания.

По его словам, с 1 января 2019 года в денежной форме будут предоставляться субсидии тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

При этом проект постановления предусматривает, что домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком – путем перечисления бюджетных средств местным органам социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги.

С мая 2019 года назначение субсидии домохозяйствам, которые ее получали на протяжении 2018/2019 года, будет предоставляться в денежной форме только после предоставления нового заявления и декларации, в которых обязательно определяется номер мобильного телефона заявителя.

"Начиная с октября-2019 денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий. Этапность введения денежной формы предоставления льгот и субсидий позволит отработать новый механизм на небольшом количестве получателей", - сказал А.Рева.

Он подчеркнул, что документ устанавливает механизм целевого использования бюджетных средств: они могут быть использованы только на оплату коммунальных услуг, о чем банк будет сообщать получателю субсидий путем отправки смс-сообщения, выводя баланс после каждой оплаты. При этом сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Администрирование этого механизма будет осуществлять государственный "Ощадбанк".

"Сумма субсидий будет поступать непосредственно на персональный аккаунт получателя в банке. При этом финансирование проводиться на центральном уровне: Министерство социальной политики перечисляет средства банку, что значительно сокращает сроки прохождения средств по сравнению с действующим механизмом, когда средства с центрального уровня спускаются на местный и затем перечисляются предприятиям. Это позволит с 2020 года отойти от практики предоставления субвенций местным бюджетам на выполнение бюджетных программ и позволит им принимать местные бюджеты без задержки, вызванной ожиданием принятия госбюджета", - резюмировал министр.