В тендере на проведение международного аудита "Укроборонпрома" примут участие 12 мировых аудиторских компаний

12 мировых аудиторских компаний подали заявки на участие в объявленном в конце 2017 года в системе ProZorro тендере на проведение международного аудита госконцерна "Укроборонпром".

Как сообщила в четверг пресс-служба госконцерна, открытие поданных на тендер 12 мировыми аудиторскими компаниями тендерных предложений состоялось 11 декабря, в настоящее время начата их оценка на соответствие квалификационным критериям и другим требованиям тендерной документации.

"По результатам оценки будет принято решение о приглашении к переговорам компаний, чьи предложения не будут отклонены. По результатам переговоров концерн сможет определить оптимальные новые характеристики закупаемых услуг и пригласит все компании, которые присоединятся к диалогу, принять участие во втором этапе тендера", - говорится в сообщении.

Состав компаний, подавших заявки на участие в тендере, пресс-служба не уточняет.

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