Экономика

12:39 27.12.2018

МК "Запорожсталь" подарил новогоднюю сказку для 5000 детей льготных категорий

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МК "Запорожсталь" подарил новогоднюю сказку для 5000 детей льготных категорий

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, организовал грандиозное новогоднее шоу "Стражи Вселенной", которое бесплатно посетили более 5000 запорожских детей льготных категорий.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, главным партнером праздника выступил комбинат "Запорожсталь", направив на организацию представления и приобретение подарков 465 тыс. грн. Каждый малыш получил сладкий подарок.

При этом отмечается, что новогоднее шоу таких масштабов состоялось в Запорожье впервые. Бесплатные билеты на главную елку города получили дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, дети с инвалидностью, дети-сироты и лишенные родительской опеки, дети участников АТО и ООС, а также дети из многодетных, неполных, малообеспеченных, приемных семей.

"Будущее нашей страны – это дети. В прекрасном, наполненном любовью, заботой и позитивными эмоциями детстве заключается секрет счастливого завтра. Именно поэтому мы создаем в городе добрые традиции – фестивали, спортивные мероприятия, праздники, которые можно посетить семьями", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма на открытии новогоднего представления, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также сообщается, что специально для праздничной постановки были разработаны и изготовлены уникальные декорации, костюмы, видео- и световое шоу, спецэффекты, тематические фотозоны.

Традиционно ко Дню святого Николая и Новому году комбинат "Запорожсталь" организовал праздничные представления с подарками для детей сотрудников предприятия и воспитанников детских подшефных учреждений.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #запорожсталь
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