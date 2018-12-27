Экономика

12:09 27.12.2018

Крупнейшие украинские налогоплательщики в 2018г увеличили уплату налогов на 15%

1 мин читать
Крупнейшие украинские налогоплательщики в 2018г увеличили уплату налогов на 15%

 Крупнейшие налогоплательщики Украины в 2018 году увеличили уплату налогов на 15% по сравнению с 2017-м - до 296 млрд грн, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков на сайте.

"Доля налоговых платежей от крупных предприятий, которые обслуживаются Офисом, составила 57% от общих сборов в госбюджет страны, в том числе налога на прибыль - 78%, НДС - 58%, акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 96%", - отмечает Офис.

В ведомстве также указывают на рост поступлений от налога на прибыль на 41% по сравнению с показателем прошлого года - до рекордных 73,9 млрд грн.

В то же время крупнейшие налогоплательщики увеличили уплату НДС на 7,9% по сравнению с 2017-м - до 119,8 млрд грн, а поступления от акцизного налога с произведенных товаров составили 68 млрд грн, что на 5% превышает показатель 2017 года, свидетельствуют данные Офиса.

Теги: #налоги #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госдолг Украины в ноябре возрос в долларовом выражении на 0,6%, в гривневом на 1,4% - Минфин

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 2,8 млрд куб. м

В "Укртрансгазе" назвали ожидаемый дефицит средств из-за снижения тарифов на транспортировку газа

Финансирование пенсионных выплат за декабрь завершено

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,9% – МЭРТ

МВФ назначил на 18 декабря совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной

Украинцы за неделю "черной пятницы"-2018 потратили на быттехнику и электронику рекордные 2,5 млрд грн - GfK

Встреча по газу ЕК/РФ/Украина перенесена с декабря на январь по просьбе Еврокомиссии – Новак

Рынок акций Украины вошел в зиму умеренным снижением

Украина исчерпала 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев в 2018г привлек 729 млн грн внутренних инвестиций – КГГА

Минфин Украины ожидает возобновления большой приватизации в I-м кв.-2018

Сеть Tesla Supercharger в 2019г охватит на 100% Европы, включая Украину – Маск

Потери французских торговцев от протестов "желтых жилетов" оцениваются в 2 млрд евро

Нефть сдержанно дешевеет после максимального роста за 2 года в среду, Brent выше $54,2 за баррель

Цены на нефть продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

"Укрпошта" с 2019г повышает тариф в среднем на 15%

Корпорация "Эталон" в 2019г планирует начать серийный выпуск 12-метровых низкопольных автобусов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в пострадавшую от непогоды Полтавскую область

Китай снял запрет на импорт украинской птицы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА