Киев в 2018г привлек 729 млн грн внутренних инвестиций – КГГА

Департамент экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации (КГГА) по результатам проведенных конкурсов в 2018 году заключил 30 договоров на общую сумму 729,3 млн грн, сообщила пресс-служба КГГА.

"В рамках сотрудничества городской власти с предпринимателями будет построено учебные заведения, обустроены остановки общественного транспорта и установлено объекты спортивной инфраструктуры в парках", - цитируется в сообщении директор департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

По ее словам, по результатам ранее заключенных инвестиционных договоров в Киеве уже обустроено футбольное поле на территории лицея "Голосеевский" № 241, строятся жилые дома, возводится медцентр по ул. Зоологической.

"Учитывая потребности города, уже разработан пакет инвестиционных предложений, который насчитывает более 50 проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, строительства жилья, медицинских, дошкольных и общеобразовательных учебных заведений и объектов рекреации. Сейчас готовится документация для проведения инвестиционных конкурсов в 2019 году", - отметила Н.Мельник.

Кроме того, в 2019 году запланирована реализация мероприятий в рамках проектов в сфере государственно-частного партнерства. В частности, внедрение системы обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

В рамках договора о предоставлении консультативных услуг с Международной финансовой корпорацией будет начата подготовка проекта по реорганизации публичной инфраструктуры больниц.