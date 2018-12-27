Экономика

12:08 27.12.2018

Киев в 2018г привлек 729 млн грн внутренних инвестиций – КГГА

1 мин читать
Киев в 2018г привлек 729 млн грн внутренних инвестиций – КГГА

Департамент экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации (КГГА) по результатам проведенных конкурсов в 2018 году заключил 30 договоров на общую сумму 729,3 млн грн, сообщила пресс-служба КГГА.

"В рамках сотрудничества городской власти с предпринимателями будет построено учебные заведения, обустроены остановки общественного транспорта и установлено объекты спортивной инфраструктуры в парках", - цитируется в сообщении директор департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

По ее словам, по результатам ранее заключенных инвестиционных договоров в Киеве уже обустроено футбольное поле на территории лицея "Голосеевский" № 241, строятся жилые дома, возводится медцентр по ул. Зоологической.

"Учитывая потребности города, уже разработан пакет инвестиционных предложений, который насчитывает более 50 проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, строительства жилья, медицинских, дошкольных и общеобразовательных учебных заведений и объектов рекреации. Сейчас готовится документация для проведения инвестиционных конкурсов в 2019 году", - отметила Н.Мельник.

Кроме того, в 2019 году запланирована реализация мероприятий в рамках проектов в сфере государственно-частного партнерства. В частности, внедрение системы обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

В рамках договора о предоставлении консультативных услуг с Международной финансовой корпорацией будет начата подготовка проекта по реорганизации публичной инфраструктуры больниц.

Теги: #инвестиции #кгга
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почти 7 млрд грн планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры Киева в 2019г - Кличко

Roshen выделит 160,4 млн грн на второй этап реконструкции киевской фабрики

Бизнесмен Крючков планирует масштабные инвестиции в морпорт "Николаев"

"Запорожсталь" инвестировала около 100 млн грн в капремонт домны №4

Иностранные партнеры переносят переговоры об инвестициях, встречи и визиты из-за военного положения в Украине

Газпром снижает инвестиции и заимствования на 2019г

Евросоюз усилит проверки иностранных инвестиций

Ryanair планирует до 2023г инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов

Киев выделит 500 млн грн на ремонт теплосетей в 2019 году – Пантелеев

Уровень аварийности тепловых сетей в Киеве достигает 80% - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупнейшие украинские налогоплательщики в 2018г увеличили уплату налогов на 15%

Минфин Украины ожидает возобновления большой приватизации в I-м кв.-2018

Сеть Tesla Supercharger в 2019г охватит на 100% Европы, включая Украину – Маск

Потери французских торговцев от протестов "желтых жилетов" оцениваются в 2 млрд евро

Нефть сдержанно дешевеет после максимального роста за 2 года в среду, Brent выше $54,2 за баррель

Цены на нефть продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

"Укрпошта" с 2019г повышает тариф в среднем на 15%

Корпорация "Эталон" в 2019г планирует начать серийный выпуск 12-метровых низкопольных автобусов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в пострадавшую от непогоды Полтавскую область

Китай снял запрет на импорт украинской птицы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА