Экономика

19:10 26.12.2018

Цены на нефть продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

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Цены на нефть продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться после того, как котировки Brent опускались ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.

Сорт WTI завершил торги в понедельник также на минимальной отметке за восемнадцать месяцев. Во вторник биржи США и многих стран Европы не работали в связи с празднованием католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 кв подорожали на $1,64 (3,25%) и торгуются на уровне $52,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $1,79 (4,21%) - до $44,32 за баррель.

Аналитики Tudor Pickering Holt & Co. полагают, что в 2019 году нефть может найти поддержку. "Последние несколько дней давление на нефтяном рынке было обусловлено в меньшей степени фундаментальными факторами, а скорее зависело от общего обвала рынков, поскольку высокая волатильность котировок акций и растущая обеспокоенность относительно экономики оказывали влияние на целый ряд классов активов", - полагают они.

Однако, по их мнению, сокращение добычи ОПЕК+ должно привести к балансировке рынка в первом квартале, сообщает Dow Jones.

Сохраняющиеся негативные настроения, вполне вероятно, заставят сланцевых производителей США отказаться от наращивания добычи в первом квартале, полагает аналитик Phillip Futures Бенджамин Лю. Хотя на нефтяном рынке превалируют "медвежьи" настроения относительно мировой экономики, существует также вероятность дальнейшего сокращения производства ОПЕК+ в следующем году, отмечает он.

Теги: #цены #нефть
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