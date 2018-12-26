"Укрпошта" с 2019г повышает тариф в среднем на 15%

ПАО "Укрпошта" повысило стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений, а также стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox" с 1 января 2019 года – второй этап повышения, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информацизации (НКРСИ).

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 кг осталась на уровне 2018 года.

Так, с 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Стандарт" весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки "Стандарт" увеличится с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления - на 3 грн, до 15 грн.

С 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Экспресс" весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно). При этом доставка в село включена в тариф.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры со ссылкой на новые тарифы почтового оператора, с 1 января для услуги "Укрпошта Экспресс" отменяется доплата за доставку в села, экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 грн. При этом стоимость не зависит от места отправления или получения посылки".

Помимо этого, 1 января 2019 года отправления по услуге "Экспресс" и "Стандарт" будут иметь единый размер наибольшей стороны - до 70 см", тогда как до 31 декабря 2018 года включительно для отправлений "Экспресс" до 2 кг включительно этот размер составляет 35 см, для всех отправлений класса "Стандарт" - 50 см.

С 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "SmartBox" для размера XS вырастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S – на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М – на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L – на 11,1% (с 45 до 50 грн).

Кроме того, с января 2019 года "Укрпошта" снизит оценочную стоимость доставки посылок с 1,2% (но не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

"Общая стоимость услуг "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Экспресс" и "Укрпошта SmartBox" останется выгоднее почти на треть от стоимости у других операторов почтово-логистического рынка страны", - отмечает Мининфраструктуры.

Как сообщалось, с 10 сентября 2018 года "Укрпошта", в соответствии с решением НКРСИ, повысила тарифы на доставку писем на 40%. При этом тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября 2018 года, второй - с 1 января 2019 года.