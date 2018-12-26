Экономика

17:42 26.12.2018

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в пострадавшую от непогоды Полтавскую область

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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в пострадавшую от непогоды Полтавскую область

 АО "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд для перевозки граждан, передвижение которых осложнилось из-за непогоды в Полтавской области, в которую с 14:00 среды из-за сложных погодных условий перекрыт въезд всех видов автомобильного транспорта.

"27 декабря дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Харьков - Полтава - Киев и обратно. Отправление из Харькова в 14:03, прибытие в Полтаву в 17:34, прибытие в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 6:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02", - сообщает пресс-служба компании в среду.

Также "Укрзализныця" сообщает, что в настоящее время в Полтавской области движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществляется в штатном режиме. В частности, через Полтаву сейчас курсируют около 30 пассажирских поездов, которыми также могут воспользоваться граждане, которые пока не имеют возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" с 14:00 среды, 26 декабря закрыло въезд в Полтавскую область из-за заторов, а также по состоянию на 6:00 ограничило проезд крупногабаритного, грузового и пассажирского транспорта в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях из-за сильного снега и ветра 20-25 м/с.

Теги: #полтавская_область #укрзализныця #поезд
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