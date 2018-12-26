Экономика

17:29 26.12.2018

Китай снял запрет на импорт украинской птицы

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Китай снял запрет на импорт украинской птицы

 Китайская народная республика сняла запрет на импорт украинских птицепродуктов, сообщила Госпродпотребслужба в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Эта информация соответствует действительности, но в официальном порядке Госпродпотребслужба еще ее не получила. Речь идет о снятии запрета на импорт в КНР мяса птицы и продукции птицеводства. Теперь будет начата процедура согласования инспекционных и карантинных требований, а также процедура экспорта указанной продукции", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве объяснили, что Китай запретил импорт украинских продуктов птицеводства в 2005-2006 гг. из-за гриппа птицы.

"Фактически снятие запрета является одной из предпосылок открытия рынка, а не возобновлением поставок украинской птицы и продукции птицеводства в Китай. До сих пор Украина не осуществляла экспорт этой продукции в КНР", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 гг. открытия рынков 24 государств для украинских продуктов птицеводства.

Теги: #птица #импорт #экономика
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