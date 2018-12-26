Экономика

15:51 26.12.2018

СНБО Украины на заседании утвердит гособоронзаказ на 2019 год – Порошенко

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СНБО Украины на заседании утвердит гособоронзаказ на 2019 год – Порошенко

 Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду намерен утвердить государственный оборонный заказ на 2019 год, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Еще одно решение сегодняшней повестки дня это государственный оборонный заказ на 2019 год", - сказал президент на заседании СНБО в среду в Киеве.

По словам П.Порошенко, в 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения.

"В первую очередь это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Речь идет о начале их серийного производства и поставок в ВСУ. В новом году мы закончим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун", - пояснил глава государства.

По его словам в перспективе это поможет увеличить потенциал ВМС Украины.

"Для Сухопутных войск по плану планируем закупить 6 тыс. образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское вооружение, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, ракеты и др. Более 1 тыс. бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин", - рассказал П.Порошенко.

Он также отметил, что украинские Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

"Для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катера, десантные катера", - уточнил президент.

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины получат 10 тыс. единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники.

"И есть много чего, о чем мы пока говорить не можем, но это войдет в государственный оборонный заказ", - заявил П.Порошенко.

Он добавил, что по итогам 2018 года в ВСУ было поставлено почти 3 тыс. образцов вооружения и военной техники.

Теги: #снбо #гособоронзаказ #порошенко
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