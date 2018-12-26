"Укроборонпром" в 2018г передал ВСУ более 2500 ед. высокоточного вооружения

Предприятия кластера высокоточного вооружения и боеприпасов госконцерна "Укроборонпром" в рамках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) 2018 году обеспечили поставку армии свыше 2500 ед. высокоточного вооружения, сообщила в среду пресс-служба госконцерна.

Как отмечают в госконцерне, одним из ключевых приоритетов работы кластера в 2018 году было обеспечение ВСУ высокоточным противотанковым вооружением: в уходящем году армии поставлено несколько сотен не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам ПТРК "Стугна-П" калибра 152 мм дальностью 5 км, "Корсар" (107/2,5) и "Барьер" (130/5 км), а также тысячи ракет, разработки и производства ГККБ "Луч" - ведущего предприятия кластера.

Вместе с тем, акцентируют в "Укроборонпроме", одним из основных приоритетов работы предприятий кластера, и в первую очередь ГККБ "Луч", в 2018 году стала также подготовка серийного производства новых образцов высокоточного вооружения. В первую очередь, это проект новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км, а также проект противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км. По данным разработчика, поставки серийных РСЗО "Ольха", принятой на вооружение ВСУ в октябре, намечены на середину 2019 года.

Госпрограмма создания ПКР "Нептун" дальностью до 300 км отнесена к ключевым приоритетам национального ОПК. Первым этапом госпрограммы, реализуемой в рамках внутриукраинской оборонной промкооперации, выступает создание наземного противокорабельного комплекса, в последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии. По данным разработчика, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун" намечены на первое полугодие 2019 года.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами госсобственности в ОПК.

В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.

По данным госконцерна, на сегодняшний день в госконцерне уже созданы: кластер авиастроения и авиаремонта; кластер бронетанковой техники; кластер высокоточного оружия и боеприпасов; кластер радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения; кластер судостроения и морской техники.