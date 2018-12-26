Санкции России не повлияют на работу ТЭП "Вертикаль", вагонов компании на территории РФ нет – топ-менеджер

Санкции Российской Федерации не окажут влияния на работу транспортно-экспедиторского предприятия (ТЭП) "Вертикаль", что сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора компании Андрей Воронцов.

"Включение Россией в санкционные списки никак не повлияет на работу компании. На данный момент с нами связались практически все наши иностранные контрагенты и подтвердили свою готовность и далее сотрудничать на прежних условиях", - сказал он.

Кроме того, по словам А.Воронцова, на территории РФ в настоящее время нет вагонов "Вертикали".

В то же время он отметил, что ранее "Вертикаль" осуществляла транзитные перевозки по территории РФ.

"Ранее транзитные перевозки были и в значительных объемах на фоне общего оборота грузов компании. Это был экспорт продукции из Украины в Казахстан и республики средней Азии", - сказал он, не уточнив объемов и дальнейшей судьбы этого типа перевозок компании.

Как сообщалось, Россия добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", а также принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В случае "Первой логистической компании" в постановлении правительства РФ приведен адрес ее киевского офиса, указанный на сайте, тогда как юридический адрес компании – с.Бережаны Львовской обл.

Что касается ТЭП "Вертикаль", то согласно госреестру, компания еще не изменила свой юрадрес в связи с переименованием пр.Московского в пр.Степана Бандеры, однако в опубликованном документе этот проспект уже указан как проспект С.Бандеры.

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.

ООО "ТЭП "Вертикаль" зарегистрировано в сентябре 2015 года, однако согласно сайту компании она работает на рынке около 20 лет, предоставляя полный комплекс услуг в организации перевозок грузов и экспедирования на территории Украины, стран Балтии, СНГ, Азии и Восточной Европы о особое внимание уделяя аграрным грузам. Дополнительно компания развивает направление по обеспечению перевозок автомобильным транспортом в Украине и за ее пределами, а также направление по организации речных перевозок зерновых грузов и перевалки их на рейде.

Летом этого года компания также заявила о начале создания собственного парка вагонов и покупке первого вагона-хоппера у национального производителя — ООО "Опытно-механический завод "Карпаты". В заявленных в начале августа планах компании было строительство собственных 156 зерновозов и 156 полувагонов, на тот момент парк ТЭП "Вертикаль" насчитывал 700 арендованных вагонов-зерновозов.

Чистый доход ТЭП "Вертикаль" в 2017 году вырос на 45,5% – до 576,03 млн грн, а ее чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза – до 3,86 млн грн.