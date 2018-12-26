Экономика

13:17 26.12.2018

"Укрлэндфарминг" в 2019 г. планирует привлечь в компанию более 2 тыс. работников

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"Укрлэндфарминг" в 2019 г. планирует привлечь в компанию более 2 тыс. работников

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг", входящий в тройку крупнейших в Украине по размеру земельного банка, в условиях дефицита рабочей силы пытается работать над привлечением в компанию работников, начиная со школ и детских садов, сообщила директор по управлению персоналом агрохолдинга Наталия Романенко.

"Мы верим, что агроотрасль - одна из самых привлекательных для работы молодежи. И благодаря нашим программам взаимодействия с учебными заведениями и талантами, системе мотивации мы сможем привлечь в компанию более 2 тыс. новых сотрудников в следующем году", – сообщила она в интервью изданию "Бизнес".

Н.Романенко уточнила, что в "Укрлэндфарминге" с учетом сезонных работников задействовано около 30 тыс. человек.

"Как бы печально это не выглядело, отсутствие работы становится все менее определяющим фактором для миграции… Вакансии есть, даже зарплата достойная (конечно, пока не дотягивает до уровня ЕС, но вполне на уровне), однако нанять персонал, особенно в западной Украине, очень непросто", – отметила HR-директор "Укрлэндфарминга".

Он указала, что причиной тому уровень жизни в сельской местности, в частности, вопросы бытовых сервисов и культурной жизни.

Н.Романенко также призвала пересмотреть количество мест для абитуриентов на сельскохозяйственные специальности в вузе.

"Сейчас распределение неравномерное – профицит на юридические или экономические специальности и дефицит востребованных на агрорынка профессий агрономов, зоотехников и ветеринаров", – пояснила HR-директор "Укрлэндфарминга".

По ее мнению, следует больше внимания уделить профессионально-техническому образованию, приведя его долю по отношению к высшему к европейскому показателю – 70/30, тогда как сегодня этот соотношение обратное.

"Укрлэндфарминг" занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. В его структуру входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, 5 семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 репродуктора, 3 селекционных хозяйства, 6 комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", 3 склада длительного хранения яиц, 6 сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и 2 завода по производству кожи.

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" по итогам 2017 года получил доход в сумме $658 млн, что на 31% меньше, чем в 2016 году. Чистый убыток агрохолдинга в 2017 году сократился на 9,4% - до $158,616 млн.

Теги: #агрохолдинг #укрлэндфарминг #кадры
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