Экономика

12:52 26.12.2018

Нацбанк не видит рисков в связи с российскими санкциями к Укрэксимбанку

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Нацбанк не видит рисков в связи с российскими санкциями к Укрэксимбанку

 Санкции, которые Россия ввела с 25 декабря по отношению к АО "Укрэксимбанк", не окажут влияния на его текущую деятельность, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке Украины в среду.

"Соответственно, Национальный банк Украины не видит рисков для работы банковского сектора, который является достаточно капитализированным и ликвидным", – указано в ответе центробанка на запрос агентства.

Как сообщалось, Россия 25 декабря добавила в список введенных с 1 ноября этого года санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", а также принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов (160 129,478 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 83 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #санкции_рф #нбу
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