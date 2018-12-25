Экономика

11:30 25.12.2018

СК "ВУСО" заключила договор страхования с авиакомпанией "Джоника"

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СК "ВУСО" заключила договор страхования с авиакомпанией "Джоника"

Страховая компания "ВУСО" (VUSO Киев) заключила с авиационным перевозчиком "Джоника" договоры страхования авиарисков, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Это договоры обязательного страхования гражданских воздушных судов, страхования членов экипажа воздушного судна и другого авиационного персонала. Кроме того, компания заключила договор обязательного страхования ответственности эксплуатанта гражданских воздушных судов коммерческой авиации за вред, причиненный третьим лицам, и обязательного страхования ответственности авиационного перевозчика за вред, причиненный пассажирам и багажу, грузам и почте.

Общая страховая сумма по договорам составила 18,6 млрд грн.

По условиям договора страховая компания взяла на себя обязательства компенсировать расходы, связанные снаступлением страхового события в результате физического повреждения борта; ущерба, причиненного здоровью пассажиров; повреждения или уничтожения багажа, почты, груза при эксплуатации судна; отмены или задержки рейса.

Страховая компания "ВУСО" работает на страховом рынке Украины с 2001 года. Имеет 25 лицензии, из них 9 - на обязательные виды и 16 - на добровольные.

Компания представлена 30 отделениями во всех регионах Украины.

Теги: #договор #авиакомпания #вусо
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