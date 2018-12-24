Экономика

15:31 24.12.2018

Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель

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Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в понедельник, при этом стоимость марки WTI упала ниже $45 за баррель впервые с 13 июля 2017 года.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:49 кв уменьшилась на 43 центов (0,8%) - до $53,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 69 центов (1,51%), до $44,9 за баррель.

Нефть дешевеет из-за сохраняющихся опасений перепроизводства топлива на мировом рынке.

Теги: #цены #нефть
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