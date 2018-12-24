Экономика

10:29 24.12.2018

Президент ОПЕК: Если понадобится, сократим нефтедобычу сильнее

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Президент ОПЕК: Если понадобится, сократим нефтедобычу сильнее

Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заверил, что у картеля есть варианты на случай, если соглашение о сокращении добычи нефти «не сработает».

По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, страны ОПЕК+ (группа государств картеля и некоторые другие нефтепроизводители, в том числе Россия) досконально изучили принятое ранее в декабре решение по новому сокращению добычи. Как указал аль-Мазруи, «всегда есть вариант созвать внеочередное заседание ОПЕК», сообщает ПРАЙМ.

«Если ситуация складывается так, что необходимо продлить (сделку — ИФ) на еще шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше — мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению», — заявил он.

Кроме того, аль-Мазруи рассчитывает, что избытки нефти на мировом рынке будут ликвидированы уже в I квартале 2019 года.

Напомним, что 7 декабря 2018 года ОПЕК+ приняла решение о суммарном сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на 6 месяцев. При этом 800 тыс. баррелей нефти придется на государства ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК.

Однако, несмотря на договоренности, попытки стабилизировать нефтяные цены пока не увенчались успехом. В минувшую пятницу котировки «черного золота» опускались — впервые с 5 сентября 2017 года — ниже $53 за баррель эталонной марки Brent.

Теги: #опек #нефть
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