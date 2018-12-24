Импорт в Китай впервые превысит $2 трлн

Общий объем импорта в Китай за уходящий год может превысить уровень в $2 трлн, установив новый рекорд, заявил заместитель директора департамента внешней торговли министерства торговли КНР Сун Сяньмао.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в следующем году также будет принят ряд мер для дальнейшего расширения импорта.

В 2018 году Пекин снизил пошлины на ввоз в страну широкого спектра продукции - от медикаментов до автомобилей, в результате общий уровень таможенных пошлин снизился с 9,8% до 7,5%.

Данные Главного таможенного управления КНР показали, что за 11 месяцев года китайский импорт вырос на 14,6% в годовом выражении, его вклад в рост внешней торговли страны за этот период превысил 60%.

Для поддержания устойчивой тенденции министерство торговли Китая пообещало в 2019 году приложить дальнейшие усилия по повышению качества внешней торговли.

По словам Сун Сяньмао, в стадии разработки находятся меры, призванные стимулировать импорт передовых технологий, сельхозпродукции, потребительских товаров и услуг.

Кроме того, ожидается дополнительное снижение общего уровня импортных таможенных пошлин, облегчение прохождения таможенных процедур и совершенствование политики импорта автомобилей, добавил чиновник.

В понедельник Пекин объявил об отмене пошлин на импорт жмыха масличных культур, включая рапс, подсолнечник и масличную пальму. Пошлины со ставкой 5% будут отменены с 1 января, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

Китай преимущественно импортирует рапсовый жмых из Канады, в последнее время также добавились закупки у Индии и Казахстана. Основным поставщиком жмыха подсолнечника является Украина.