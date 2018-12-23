Порошенко подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№9084).

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 22 декабря.

Изменения в Бюджетный кодекс во втором чтении народные депутаты поддержали 22 ноября. Документ, в частности, разрешает сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% направляемой им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы.

В настоящее время Бюджетный кодекс предусматривает, что в 2018 году 15%, а в 2019 году – 20% господдержки сельхозпроизводителей используется сельхозтоваропроизводителями для закупки у отечественных производителей сельхозтехники и оборудования. В новой проголосованной редакции этой нормы "20%" заменено на "до 20%".