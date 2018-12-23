Экономика

08:27 23.12.2018

В "Укртрансгазе" назвали ожидаемый дефицит средств из-за снижения тарифов на транспортировку газа

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В "Укртрансгазе" назвали ожидаемый дефицит средств из-за снижения тарифов на транспортировку газа

 После утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) временных тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода, АО "Укртрансгаз" ожидает дефицит около 22 млрд грн в 2019 году, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По информации пресс-службы, был рассчитан финансовый план на 2019 год согласно утвержденным регулятором тарифам и спрогнозирован дефицит средств около 22 млрд грн.

"Новые временные тарифы и игнорирование Регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО "Укртрансгаз" закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонтов и осуществления капитальных инвестиций", - говорится в сообщении.

В АО "Укртрансгаз" назвали факторы, которые приводят к дефициту средств. В частности, среди них в 2018 году компания использует для производственно-технических расходов (ПТО) 3302 млн куб. м газа, закупался по рыночной процедурой на ProZorro. В обосновании тарифов на 2019 год, которые компания подала регулятору, указано необходимый объем газа на ВТВ - 3322 млн куб. м газа. По расчетам НКРЭКУ, компания ограничит закупки 2630 млн куб. м.

В 2018 году средняя цена закупки газа по прозрачным рыночным тендерам составляла 8743 грн куб. м без НДС. По формулам согласно контрактов, подписанных компанией, цена закупки газа в 2019 году ожидается на уровне 11 095 грн куб. м без НДС. НКРЭКУ предлагает АО "Укртрансгаз" закупать газ по цене 7657 грн куб. м без НДС.

Расходы на оплату труда, предусмотренные НКРЭКУ во временном тарифе, на 25% ниже обязательства АО "Укртрансгаз" по коллективному договору.

При расчете тарифов регулятор необоснованно ограничил на 10 млрд грн средства, доступные компании для осуществления капитальных инвестиций. Эти действия обжалуются компанией в судебном порядке.

Также в пресс-службе "Укртрансгаза" отметили, что продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году.

Теги: #укртрансгаз #украина #дефицит
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