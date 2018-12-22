АМКУ ускорил рассмотрение дела ДТЭК, перенес его на 28 декабря

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, с 17 января 2019 года на 28 декабря текущего года.

Новые сроки рассмотрения дела указаны в повестке заседания АМКУ, обнародованной на сайте комитета.

Как сообщалось, АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Комитет дважды рассматривал дело на открытых заседаниях, но переносил принятие решения в связи с необходимостью изучения новых материалов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.