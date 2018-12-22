Экономика

18:09 22.12.2018

АМКУ ускорил рассмотрение дела ДТЭК, перенес его на 28 декабря

1 мин читать
АМКУ ускорил рассмотрение дела ДТЭК, перенес его на 28 декабря

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, с 17 января 2019 года на 28 декабря текущего года.

Новые сроки рассмотрения дела указаны в повестке заседания АМКУ, обнародованной на сайте комитета.

Как сообщалось, АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Комитет дважды рассматривал дело на открытых заседаниях, но переносил принятие решения в связи с необходимостью изучения новых материалов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк #амку
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

АМКУ разрешил "Галнафтогазу" приобрести контрольный пакет еще одной дочки "Укрсервис"

АМКУ оштрафовал на 6,7 млн грн "Котнар-М" за использование бренда ирландской компании без разрешения

Запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" на 34% больше прошлогодних

ДТЭК и Vestas подписали договор о строительстве Орловской ВЭС мощностью 100 МВт

Corum Group поставит эстонской VKG еще 8 электроподстанций

АМКУ расследует ситуацию с интегрированным в платформу "Лига.Закон" сервисом "SMS-маяк"

"ДТЭК Энерго" завершает анбандлинг на уровне голландских холдингов, меняет структуру поручителей по евробондам

РГК обратится к АМКУ с просьбой проверить "Укртрансгаз"

"АМИК Украина" заплатила в бюджет штраф АМКУ и пеню на 25 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансирование пенсионных выплат за декабрь завершено

Гривня укрепляется на фоне высокой стоимости гривневой ликвидности и растущего предложения инвалюты - замглавы НБУ

Кипрская Еwins Ltd Тигипко принудительно выкупит акции миноритариев "Кузни на Рыбальском"

НАБУ направила в суд дело о разворовывании морского торгового флота Украины

ПриватБанк обжаловал решение суда Лондона о несоответствии иска к экс-собственникам юрисдикции этой судебной инстанции

МХП привлечет EUR120 млн кредита от ING Bank

Рынки акций Европы резко упали по итогам предрождественской недели

"Нафтогаз Украины" в январе снизит цену на газ для промпотребителей на 3%

Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат

"Урядовый курьер" оперативно опубликовал утвержденный НКРЭКУ порядок формирования платы за присоединение к электросетям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА