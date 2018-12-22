Экономика

16:28 22.12.2018

Гривня укрепляется на фоне высокой стоимости гривневой ликвидности и растущего предложения инвалюты - замглавы НБУ

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Гривня укрепляется на фоне высокой стоимости гривневой ликвидности и растущего предложения инвалюты - замглавы НБУ

Наблюдаемое укрепление гривни является следствием высокой стоимости нацвалюты в условиях жесткой монетарной и взвешенной фискальной политики, а также растущего поступления экспортной выручки, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Есть несколько факторов, которые обусловили укрепление гривни: это, прежде всего, жесткая монетарная политика, взвешенная фискальная политика, и третьим важным фактором является то, что в этому году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай сельхозкультур. Все это – валютные поступления от экспорта, которые усилили то, что сегодня происходит", - сказал он во время брифинга в Киеве в субботу.

Как сообщалось, курс гривни с конца октября находился в тренде на укрепление. После введения военного положения 26 декабря, нацвалюта резко просела до 28,315 грн/$1. Однако спустя пару дней гривня возобновила положительную динамику, которая с 17 декабря резко ускорилась. Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,385 грн/$1 с 27,515 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,37-27,40 грн/$1.

Теги: #гривня_курс #курс #гривня #олег_чурий #нбу
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