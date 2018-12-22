Экономика

15:31 22.12.2018

НАБУ направила в суд дело о разворовывании морского торгового флота Украины

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НАБУ направила в суд дело о разворовывании морского торгового флота Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего президента АО "Си Трайдент" и экс-директора судовладельческой компании Zealand Holdings Inc., которым инкриминируют причинение государству ущерба на общую сумму более 219 млн грн

Обоим лицам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, обвиняемые лица совместно с другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины в течение 2012 года с нарушением требований украинского законодательства продали по заниженным ценам морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, ранее переданные Министерством транспорта Украины в качестве взноса в статутный фонд "Си Трайдент".

Согласно выводам экспертизы, эти действия нанесли государству ущерб на общую сумму более 219 млн грн.

Как сообщалось, досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов Генеральной прокуратурой Украины.

В январе 2018 года экс-чиновникам "Си Трайдент" и Zealand Holdings Inc было сообщено о подозрении в совершении преступления, 25 июля подозреваемым и их защитникам были открыты материалы дела для ознакомления.

Теги: #набу #мининфраструктуры #судна
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Интерфакс-Украина
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