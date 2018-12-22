МХП привлечет EUR120 млн кредита от ING Bank

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) привлечет EUR120 млн (3,79 млрд грн) кредита от ING Bank N.V., сообщило ЧАО "Зернопродукт МХП".

По информации компании, обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, она выступит поручителем по данному кредиту.

Стоимость активов ЧАО "Зернопродукт МХП", согласно данным последней финансовой отчетности, составляет 6 млрд 102,7 млн грн. Соотношение стоимости кредита к стоимости активов - 62%.

По данным на сайте МХП, ЧАО "Зернопродукт МХП" создано в 2004 году, имеет 19 филиалов, два элеватора, 23 молочные фермы. Земельный банк компании – 90,9 тыс. га.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.