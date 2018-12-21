Экономика

17:21 21.12.2018

Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат

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Промпроизводство в Украине в ноябре-2018 к ноябрю-2017 сократилось на 0,9% - Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года снизилось на 0,9% после роста в октябре на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2018 к ноябрю-2017 снизилось на 0,7%, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 0,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство упало на 2,1%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно данным ведомства, в целом за 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,6% с 1,8% по итогам 10 месяцев.

Теги: #промышленность #госстат
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