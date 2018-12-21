Глава МИД Украины призвал к публичному объяснению лиц, причастных к заключению соглашения между "Энерготомом" и российским "ТВЭЛ"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за то, чтобы решения, касающиеся энергетической независимости страны, например, соглашение между "НАЭК "Энергоатом" и ОАО "ТВЭЛ" (РФ) на поставку ядерного топлива, находились в совместной компетенции Кабинета министров и Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

"С самого утра все медиа смакуют информацию о тайном заключении украинским НАЭК "Энергоатом" соглашения на поставки атомного топлива с российским ОАО "ТВЭЛ" до 2025 года. Считаю: те, кто причастен к принятию решения, которое позволяет России сохранить ключевые позиции в стратегической для Украины отрасли атомной энергетики, "задолжали", как минимум, исчерпывающее объяснение украинскому обществу и нашим иностранным партнерам", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Он отметил, что МИД Украины всегда был и остается сторонником реальной энергетической независимости от РФ и переориентации на сотрудничество с поставщиками ядерного топлива из демократических стран.

"И вообще, принятие таких решений должно быть вопросом совместной компетенции Кабмина и СНБО, что, на мой взгляд, более чем очевидно", - подчеркнул министр.

По словам П.Климкина, в то время как Киев успешно продвигает санкции в отношении РФ и ее пособников на всевозможных мировых площадках и уровнях, одно такое решение, "еще и таким непрозрачным способом, может свести на нет всю проведенную работу".

"Не стоит так легкомысленно относиться к доверию наших стратегических партнеров, особенно когда речь идет об их поддержке в борьбе с российской агрессией", – заявил министр.

Ранее в этот день пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила о подписании дополнительного соглашения с ОАО "ТВЭЛ" к контракту на поставки свежего ядерного топлива.

По данным НАЭК, условия допсоглашения уточняют объемы поставок российского топлива в сторону уменьшения от первоначального контракта и ограничивают срок поставок 2025 годом.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в документе пересмотрена методика ценообразования на российское топливо с целью учета текущих тенденций на мировом рынке ядерных материалов и улучшения ценовых условий для НАЭК.

"Контракт между "ТВЭЛ" и "Энергоатомом" на поставки топлива для украинских АЭС подписан еще в 2010 году. Этот контракт действует до конца срока службы работающих в Украине реакторов, - сообщает департамент коммуникаций российской госкорпорации "Росатом". - Ежегодно стороны подписывают дополнительные соглашения к этому контракту, в которых фиксируются конкретные объемы поставки ТВС на год и их конкретная стоимость. 2018 год не был исключением - стороны согласовали конкретную номенклатуру топлива и цены на него на очередной период".

"ТВЭЛ" продолжает гарантированно обеспечивать по имеющемуся контракту украинские АЭС современным и экономически эффективным ядерным топливом. Приоритеты в сотрудничестве остаются неизменными - максимальная ядерная безопасность и надежность топливных сборок", - подчеркивает "Росатом".

Как сообщалось, действующий долгосрочный контракт на поставку свежего ядерного топлива между "Энергоатомом" и "ТВЭЛ" был подписан в июне 2010 года.

"ТВЭЛ" является основным поставщиком ядерного топлива для АЭС Украины, в то же время НАЭК диверсифицирует источники его поставок, начав работать с Westinghouse. В январе 2018 года контракт с Westinghouse был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.