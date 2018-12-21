Экономика

16:29 21.12.2018

НКРЭКУ вдвое снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода в ГТС Украины

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НКРЭКУ вдвое снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода в ГТС Украины

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в два раза снизила тариф АО "Укртрансгаз" (УТГ) для точек входа и выхода ГТС страны с 1 января 2019 года.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании комиссии в пятницу.

Так, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины снижены в два раза – с $12,47 до $6,28 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

Тарифы для точек выхода для "Ананьев", "Гребеники АТИ", "Лиманское" снижены до $11,32 за 1 тыс. куб. м в сутки, для "Берегдароц", "Берегово" – до $16,85, "Буднице, "Ужгород" – до $17,54, "Германовичи" – до $12,48, "Гребеники АТИ" – до $11,32, Гребеники (ШДКРИ) – до $13,09, "Дроздовичи", "Устилуг" – до $12,48, "Лиманское" – до $11,32, "Алексеевка" – до $17,29, "Орловка-Исакча" – до $13,78, "Тековое" – до $16,06.

НКРЭКУ также снизила тарифы УТГ на точку входа в ГТС для добывающих предприятий в 3,3 раза – с 296,8 грн до 91,87 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

Комментируя снижение тарифа, глава регулятора Оксана Кривенко выразила надежду, что данное решение будет способствовать подписанию выгодного контракта о транзите природного газа через территорию Украины после 2019 года.

"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива "Северному потоку" и другим обходным газопроводам", – написала она на своей странице в соцсети Facebook.

О.Кривенко также добавила, что данное решение будет содействовать загруженности газопроводов и газохранилищ, задействованных в поставках топлива на украинский рынок, а также даст стимул участникам газодобывающей отрасли наращивать объемыв производства. Поскольку указанные тарифы являются составляющей конечной цены природного газа для потребителей, цена импортного природного газа на оптовом рынке снизится на $6.

"Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов мы укрепили международные позиции Украины и в очередной раз доказали: наше государство - надежный и перспективный партнер", – подытожила О.Кривенко.

Как сообщалось, полномочия по установлению соответствующих тарифов НКРЭКУ получила в соответствии с принятым весной 2015 года законом "О рынке природного газа", который ввел в Украине нормы энергетического законодательства Европейского Союза.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #гтс #укртрансгаз #энергетика #нкрэку
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