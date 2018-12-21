Экономика

16:25 21.12.2018

Предусмотренные госбюджетом-2019 на армию свыше 102 млрд грн, наконец, позволят закупить новейшее вооружение, боеприпасы, технику – Порошенко

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Предусмотренные госбюджетом-2019 на армию свыше 102 млрд грн, наконец, позволят закупить новейшее вооружение, боеприпасы, технику – Порошенко

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает выделение Минобороны свыше 102 млрд грн, что позволит закупить для ВСУ новейшие виды вооружения, боеприпасов и военной техники, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"На армию на следующий год предусмотрено более 102 млрд грн, это на 16 млрд больше, чем в прошлом (2018 – ИФ) году, при стабильном курсе доллара", - сказал П.Порошенко на церемонии передачи военной техники госконцерном "Укроборонпром" Вооруженным силам Украины в пятницу в Озерном (Житомирская обл.).

По словам президента, на сектор обороны и безопасности в 2019г планируется потратить более 5% ВВП.

В связи с этим П.Порошенко отметил, что у украинской армии, наконец, есть деньги на закупку таких новейших видов вооружения украинской разработки и производства, как новый береговой комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун", 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесной базе 6х6 "Богдана", разведывательно-ударный комплекс "Сокол", модернизированный под стандарты НАТО высокоточный управляемый артиллерийский снаряд "Квитнык" и др.

Согласно госбюджету-2019, на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны предусмотрено 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше, чем в 2018 году.

Доля расходов на задачи перевооружения ВСУ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, тогда как в 2018 году на эти цели было выделено 19% бюджета ведомства. Общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства 81,69 млрд грн (79,7% бюджета) будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ.

Предусмотренный в госбюджете-2019 общий объем расходов на сектор безопасности и обороны, по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году. Доля расходов на потребности перевооружения ВСУ в объеме финансирования сектора безопасности и обороны составит в 2019 году 8%.

Теги: #минобороны #порошенко #госбюджет
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