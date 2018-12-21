Финансовая устойчивость Украины по-прежнему зависит от сотрудничества МВФ - Fitch

Утверждение Международным валютным фондом (МВФ) новой программы сотрудничества с Украиной сглаживает краткосрочные финансовые риски страны, в среднесрочной перспективе финансовая устойчивость суверена по-прежнему зависит от успешного сотрудничества с Фондом, сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ должно снизить краткосрочные риски, связанные с выплатами суверенного долга и выборами в следующем году", - указано в документе.

В то же время агентство напоминает, что потребности Украины во внешнем финансировании высоки и в дальнейшем будут только возрастать вследствие погашения в 2019 году внешних облигаций на $1,7 млрд, в 2020 году - на $2,4 млрд. Более того, Украине, вероятно, необходимо будет продолжить сотрудничество с МВФ и после окончания 14-месячной программы, учитывая крупные выплаты по внешнему госдолгу в 2020-2021 гг.

Соответственно, Fitch подчеркивает: способность Украины выполнять предстоящие расчеты по внешнему долгу будет зависеть от успешности прохождения программы сотрудничества с МВФ.

По данным агентства, финансовые потребности страны ограничивают пространство для отклонения от реализуемой в настоящее время политики.

"Вместе с тем антиреформистский популизм, фрагментарность политических сил и сильные личные интересы в политике представляют риски для беспрепятственного выполнения программы МВФ, как это было с предыдущими программами", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, совет директоров МВФ по итогам заседания 18 декабря утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by (SBA). Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.

По данным МВФ, новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности. Отдельным приоритетом новой программы является дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах, в том числе приведение в действие Высшего антикоррупционного суда.

Это уже 10-я программа сотрудничества Украины с Фондом.