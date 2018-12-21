Экономика

13:57 21.12.2018

Акционеры СК "Юнисон страхование" сменили состав наблюдательного совета

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Акционеры ЧАО "Страховая компания "Юнисон страхование" 18 декабря прекратили полномочия главы наблюдательного совета Тамары Поволоцких и членов набсовета Ангелины Рутковской, Лиины Омельзовой, сообщает страховщик.

Главой наблюдательного совета акционеры назначили Юрия Матвеева, членами набсовета - Сергея Котенко и Дмитрия Уварова.

Ранее "Юнисон Страхование" сообщила, что в связи со сменой состава учредителей компания планирует изменить название на ЧАО "Инновационный страховой капитал". Этот вопрос также был включен в повестку дня собрания акционеров 18 декабря.

ЧАО "СК "Юнисон Страхование" работает на рынке с 2004 года, имеет лицензии на право осуществления деятельности по 27 видам страхования.

Согласно данным НКЦБФР, акционерами страховщика на третий квартал 2018 года являются кипрские компании "Горайтел Солюшнз ЛТД.", "Мелигант Груп ЛТД., "Ричманти Холдинг ЛТД.", владеющие по 15,750% акций.

По состоянию на первый квартал 2018 года акционерами компании были "Юнистрада Инвест ЛТД" (7% акций), "Мелигант Груп ЛТД.", "Ричманти Холдинг ЛТД.", "Горайтел Солюшнз ЛТД.", "Фелигрант Элайенс ЛТД." (все – Кипр, по 15,750%).

Теги: #набсовет #страхование
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